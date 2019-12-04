Коллекторы не расстроились из-за недопуска к долгам по ЖКХ

Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В Госдуме готовится соответствующий проект закона, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишут «Известия». По его словам, документ будет подготовлен в начале 2020 года. С нынешнего лета коллекторов уже лишили права покупать задолженности граждан по коммунальным платежам. Однако взыскатели обходят запрет благодаря агентскому договору, без переуступки прав требования и с фиксированным процентом с возвращенных денег.

На работу коллекторских агентств готовящийся законопроект мало повлияет, потому что объемы работы с перепроданными долгами россиян по ЖКХ очень малы, заявил в эфире НСН президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев.

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«Коллекторы и ресурсоснабжающие организации (РСО) этим не занимаются. Коллекторам дорого их место в реестре. Есть 230-ий Федеральный закон, который жестко ограничивает действия коллекторов. Спасибо закону Яровой — теперь никакого надзора за управляющими компаниями нет. Коллекторский бизнес это никак не затронет, потому что объемы очень малы, они приближаются к нулю. А вот кто и как будет наблюдать за защитой прав потребителей?» — заявил он.

По словам Эльмана Мехтиева, управляющие компании зачастую нарушают законодательство, в том числе о персональных данных, а также разглашают информацию о долгах граждан, в чем нередко обвиняют коллекторские организации.

«Они сами ставят пирамиды, нарушая 152 закон о персональных данных людей. Придумывают другие интересные схемы: приходит, например, человек домой, у него висит бумажка: "Вы должны 100 тысяч рублей". Он звонит им. А они: "Вот спасибо, теперь мы знаем ваши контакты, но вы нам ничего не должны". Управу нужно найти на Управляющие компании. Не бояться об этом говорить, называть вещи своими именами. Если ставят пирамиды и произносят: "здесь живет должник и далее ФИО" — это почему-то не считается нарушением закона о персональных данных. Проблему надо решать. Голова болит не только у коллекторов, но у поставщиков ресурсов, которым люди должны. Эти долги в той или иной форме раньше УК уступали на пустышки и потом исчезали с этими пустышками, уходя от собственной ответственности перед РСО», — рассказал собеседник НСН.

10 ноября Минюст предложил ограничить звонки роботов-коллекторов. Так, должник сможет зaпретить связывaться с ним по будням с 22:00 до 8:00 и по выходным с 20:00 до 9:00. Помимо этого, по инициaтиве должникa звонки от aвтомaтизировaнных систем будут поступaть не более одного рaзa в сутки, двух рaз в неделю или восьми рaз в месяц.



