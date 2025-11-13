В России хотят рекламировать на ТВ многодетные семьи

По ее мнению, многократная демонстрация положительного образа многодетной семьи в рекламе на федеральных каналах будет способствовать восприятию такой модели семьи как социальной нормы. Парламентарий отметила, что этот процесс уже начался — на федеральных каналах появились ролики с участием многодетных семей.

Многократная демонстрация положительного образа многодетной семьи способствует ее восприятию как нормы. Буцкая также подчеркнула важность всесторонней поддержки семьи и распространения позитивной информации через различные каналы коммуникации. По ее мнению, такая информационная политика поможет изменить существующие в обществе тенденции и укрепить традиционные семейные ценности.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН рассказал, какой должна быть реклама, соответствующая российским традиционным ценностям.

