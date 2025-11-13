В России хотят рекламировать на ТВ многодетные семьи
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступила с инициативой активнее показывать многодетные семьи в рекламных роликах для формирования новых социальных ориентиров.
По ее мнению, многократная демонстрация положительного образа многодетной семьи в рекламе на федеральных каналах будет способствовать восприятию такой модели семьи как социальной нормы. Парламентарий отметила, что этот процесс уже начался — на федеральных каналах появились ролики с участием многодетных семей.
Многократная демонстрация положительного образа многодетной семьи способствует ее восприятию как нормы. Буцкая также подчеркнула важность всесторонней поддержки семьи и распространения позитивной информации через различные каналы коммуникации. По ее мнению, такая информационная политика поможет изменить существующие в обществе тенденции и укрепить традиционные семейные ценности.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН рассказал, какой должна быть реклама, соответствующая российским традиционным ценностям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве у стен Кремля мигранты устроили намаз
- В Госдуме заявили, что всплески рождаемости обычно совпадают с периодами длинных праздников
- В России хотят рекламировать на ТВ многодетные семьи
- Кличко заявил, что на Украине наблюдаются большие проблемы с поиском солдат
- Россиянам предложили работать на больничном
- Москва ответила на приостановку мирных переговоров со стороны Украины
- ЦБ усилит контроль над переводами самому себе
- Google обвинили в использовании Gemini для слежки за пользователями
- ФСБ задержала группу, оформившую фиктивные документы 5 тысячам мигрантов
- Галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru