В России запретили движение АУЕ

Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской организацией популярное среди молодежи движение АУЕ.

«Административное исковое заявление прокурора удовлетворить и признать АУЕ экстремистской организацией и запретить ее на территории РФ», — подчеркнули в суде. Решение можно обжаловать в течение 14 дней, отмечают Известия.

В Генпрокуратуре отметили, что решение было принято по иску генерального прокурора Игоря Краснова, пишет RT.