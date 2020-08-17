В России запретили движение АУЕ
Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской организацией популярное среди молодежи движение АУЕ.
«Административное исковое заявление прокурора удовлетворить и признать АУЕ экстремистской организацией и запретить ее на территории РФ», — подчеркнули в суде. Решение можно обжаловать в течение 14 дней, отмечают Известия.
В Генпрокуратуре отметили, что решение было принято по иску генерального прокурора Игоря Краснова, пишет RT.
Ранее Генпрокуратура России выступила с предложением запретить публикации в СМИ о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, чтобы не провоцировать их повторения. Как заявила в ходе круглого стола в Совфеде руководитель управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генпрокуратуры Марина Зайцева, в ходе последней проверки было заблокировано около 7 тысяч страниц, которые рекламировали криминальные субкультуры, самая известная из которых – АУЕ («Арестантский уклад един»). Однако место закрытой страницы моментально занимают две новые.
Ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в интервью НСН заявил, что запретами в СМИ распространение криминальных субкультур остановить невозможно. При этом он призвал разделять криминал и криминальные субкультуры.
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