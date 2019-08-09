В распространении АУЕ обвинили рэперов

Субкультура АУЕ происходит из моды на рэп среди молодежи. Таким мнением на пресс-конференции НСН «Мама, я в АУЕ!» поделился гангстер на пенсии, конфликтолог Михаил Орский.

«Традиционный преступный мир к возникновению этих сообществ отношения не имеет. В Москве проблемы АУЕ вообще нет. В столице быть бандитом больше не модно. Молодежь не идет в бандиты. Она себя по-другому реализует. Самые молодые члены ОПГ – за 40 лет. АУЕ – это проблема регионов, - подчеркнул он. - Я долгое время считал эту проблему надуманной. Но мои читатели присылают обратную связь. И прислали информацию, что мода на АУЕ, эта культура идет от рэпа! Это рэп-музыка. У рэпера Басты была даже линия одежды АУЕ! Настоящие каторжане называют эту АУЕ-молодежь клоунами. Вся эта гламурная рэп-тусовка, которая романтизирует блатную культуру, ведь не рассказывает, например, об отбитых почках. О проигранных в карты задницах. О количестве туберкулезников, которые выходят из колоний!»

Ранее на пресс-конференции НСН глава Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков призвал приравнять информацию об АУЕ к запрещенной в России ИГИЛ.

