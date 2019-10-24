Психиатр: Запретами для СМИ распространение АУЕ не остановить
Врач-психиатр Лев Пережогин в интервью НСН рассказал, что криминальная субкультура распространяется не из-за прессы, а из-за того, что это превращено в выгодной бизнес.
Генпрокуратура России выступила с предложением запретить публикации в СМИ о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, чтобы не провоцировать их повторения. Как заявила в ходе круглого стола в Совфеде руководитель управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генпрокуратуры Марина Зайцева, в ходе последней проверки было заблокировано около 7 тысяч страниц, которые рекламировали криминальные субкультуры, самая известная из которых – АУЕ («Арестантский уклад един»). Однако место закрытой страницы моментально занимают две новые.
Ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в интервью НСН заявил, что запретами в СМИ распространение криминальных субкультур остановить невозможно. При этом он призвал разделять криминал и криминальные субкультуры.
«Мне кажется, что тут палка о двух концах. С одной стороны, это не остановит развитие криминальных субкультур, потому дети, которые в них включаются, делают это не потому, что читают в прессе о кем-то совершенных преступлениях, а по другим причинам, в том числе, связанным с их психическим здоровьем.
Криминальная среда заинтересована в том, чтобы пополняться за счет молодежи, причем выбирают они самую лучшую молодежь – зачем им глупые люди? Что касается таких явлений, как распространение в интернете – это же просто коммерческое предприятие, заработок. Если в моде футболки с соответствующей надписью, значит, они будут продаваться. Чтобы повысить продажи, будут соответствующие сайты и в соцсетях создаваться аккаунты. Не путайте мухи с котлетами. Есть криминал, а есть люди, которые просто криминальную тематику используют ради наживы», - сказал он.
Специалист добавил, что СМИ должны рассказывать о преступлениях детей и подростков аккуратнее, чтобы не провоцировать несовершеннолетних с нарушениями психики.
«Мне самому не очень нравится, что в прессе смакуют преступления, совершенные детьми. Зачастую, те статьи, которые выходят, с обилием деталей, подробностей, а иногда и откровенных досужих домыслов, общую картину не улучшают. Естественно, когда к этому приковывается внимание общественности, когда это на слуху, когда будоражащая информация расходится по школам - наши учителя умеют донести все до учеников таким образом, чтобы захотелось это сделать. Естественно, не всем детям, а для той категории, которые очень уязвимы по своему психическому состоянию – для них эта информация лишняя. Я бы, наверное, запрещать не стал, будь я генеральным прокурорам, но призвал бы к аккуратности и корректности», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что в августе исполнительный директор СРО «Школа без опасности» Сергей Силивончик в ходе пресс-конференции в НСН рассказал, по каким внешним признакам можно определить, что ребенок увлекся идеями «АУЕ».
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