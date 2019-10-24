Психиатр: Запретами для СМИ распространение АУЕ не остановить

«Мне кажется, что тут палка о двух концах. С одной стороны, это не остановит развитие криминальных субкультур, потому дети, которые в них включаются, делают это не потому, что читают в прессе о кем-то совершенных преступлениях, а по другим причинам, в том числе, связанным с их психическим здоровьем.

Криминальная среда заинтересована в том, чтобы пополняться за счет молодежи, причем выбирают они самую лучшую молодежь – зачем им глупые люди? Что касается таких явлений, как распространение в интернете – это же просто коммерческое предприятие, заработок. Если в моде футболки с соответствующей надписью, значит, они будут продаваться. Чтобы повысить продажи, будут соответствующие сайты и в соцсетях создаваться аккаунты. Не путайте мухи с котлетами. Есть криминал, а есть люди, которые просто криминальную тематику используют ради наживы», - сказал он.

Специалист добавил, что СМИ должны рассказывать о преступлениях детей и подростков аккуратнее, чтобы не провоцировать несовершеннолетних с нарушениями психики.