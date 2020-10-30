В России вступил в силу запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Запрет на курение кальянов, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, включая кафе, бары и рестораны, вступает в силу в России с 30 октября.

Данные меры действуют в соответствии с поправкой в ст. 11 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Кроме того, законопроект со вступившими в силу изменениями предусматривает запрет на торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 миллиграммов на миллилитр. Также под запрет подпадает продажа никотиносодержащей продукции детям.

Штраф за курение кальяна в неположенном месте составит от 500 до 1,5 тысяч рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на 90 тысяч рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнял вейпы и кальяны к сигаретам.

Накануне бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил внести поправки в действующее законодательство России, чтобы вывести кальянный бизнес в отдельный вид экономической деятельности. Он считает, что это поможет избежать юридических коллизий после принятия поправок в антитабачный закон.

