В России вступил в силу запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Запрет на курение кальянов, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, включая кафе, бары и рестораны, вступает в силу в России с 30 октября.
Данные меры действуют в соответствии с поправкой в ст. 11 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Кроме того, законопроект со вступившими в силу изменениями предусматривает запрет на торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 миллиграммов на миллилитр. Также под запрет подпадает продажа никотиносодержащей продукции детям.
Штраф за курение кальяна в неположенном месте составит от 500 до 1,5 тысяч рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на 90 тысяч рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнял вейпы и кальяны к сигаретам.
Накануне бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил внести поправки в действующее законодательство России, чтобы вывести кальянный бизнес в отдельный вид экономической деятельности. Он считает, что это поможет избежать юридических коллизий после принятия поправок в антитабачный закон.
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