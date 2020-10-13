Титов предложил узаконить «кальянные клубы»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем обращении к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову предложил вывести кальянный бизнес в отдельный вид экономической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей отметил, что с начала ноября в силу вступают поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». С этого момента использование кальянов будет запрещено в общепите.

Титов в письме Решетникову утверждает, что невозможность в заведениях общепита предложить клиентам кальяны негативно скажется на финансовом благополучии кафе и ресторанов, так как эта услуга ощутимо увеличивает средний чек.

Омбудсмен предлагает решить проблему открытием стационарных «кальянных клубов», которые находятся не на территории кафе и ресторанов, а стоят по соседству с ними. Для устранения правовой коллизии омбудсмен выдвинул идею создания нового отдельного кода ОКВЭД для кальянных клубов.

Эксперт РБК, комментируя предложение Титова, отмечает, что введение дополнительного кода для кальянных будет затруднительно, так как это потребует согласования со всеми странами-участницами Евразийского экономического сообщества.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнял вейпы и кальяны к сигаретам.

