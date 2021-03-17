В России зафиксирован минимум заражений COVID-19 за полгода


В России за прошедшие сутки зарегистрировали 8 998 случаев заболевания COVID-19. Согласно данным оперштаба и контролю и мониторингу распространения коронавируса, COVID-19 выявлен у 4 418 436 человек в стране.

Вирусолог спрогнозировал новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

За прошедшие сутки от осложнений коронавируса умерли 427 человек. Всего за время пандемии от COVID-19 скончались 93 364 больных.

При этом, количество вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 10 755, составив 4 024 975 человек. 300 097 россиян болеют COVID-19 в активной форме.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил надежду, что москвичи снимут маски к лету.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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