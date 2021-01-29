Вирусолог рассказал, когда россияне смогут снять маски
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ в эфире НСН рассказал, что ожидает стабилизации ситуации с коронавирусом к лету.
Переломный момент в ситуации с распространением коронавируса может наступить в России в феврале-марте, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что россияне смогут снять маски уже в 2021 году.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН высказал мнение, что маски можно будет снять уже летом.
«Похоже, к этому идет. Власти ориентируются на кривую заболеваемости, которая радует. Трудно сказать, в силу каких причин это происходит, ведь на Западе ситуация хуже. Для меня это парадокс. Похоже, что ситуация стабилизируется. С учетом отечественных вакцин, которые я считаю неплохими, ситуация стабилизируется к лету. Поскольку летом вирусные заболевания теряют силу, то, наверное, мы снимем маски», - отметил он.
Аграновский также выразил мнение, что эпидемия быстрее закончится в регионах.
«В регионах меньше заболеваемость. Санкт-Петербург – это регион, хотя и вторая столица. Там ситуация серьезная, а в других регионах гораздо ниже уровень заболеваемости. Вообще обостряется старая проблема мегаполисов – вирусу удобно распространяться в крупных городах», - заключил он.
Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН заявил, что ходит в маске даже после вакцинации. Он напомнил, что можно заразиться повторно, а также призвал не нарушать санитарные нормы при походе в магазин или нахождении в общественном транспорте.
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