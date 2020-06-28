В России зафиксирован 6 791 новый случай заражения коронавирусом

Выявлены также 104 летальных исхода от коронавируса. Выздоровели за минувшие сутки 5 735 человек. За весь период констатированы 9 073 летальных исхода, вылечились 399 087 человек.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (717), Московской области (325), Ханты-Мансийском АО (285).

Ранее НСН писала о новых опасных симптомах после вакцинации от коронавируса. Повышение температуры выше 38,6 градуса и появление покраснения и уплотнения на месте укола больше 8 сантиметров - признаки, которые должны насторожить человека.

