В России зафиксирован 6 791 новый случай заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявлен 6 791 новый случай заражения COVID-10 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции. Данные приведены в Telegram-канале.

Рано радоваться: Онищенко об испытаниях вакцины от COVID-19

Выявлены также 104 летальных исхода от коронавируса. Выздоровели за минувшие сутки 5 735 человек. За весь период констатированы 9 073 летальных исхода, вылечились 399 087 человек.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (717), Московской области (325), Ханты-Мансийском АО (285).

Ранее НСН писала о новых опасных симптомах после вакцинации от коронавируса. Повышение температуры выше 38,6 градуса и появление покраснения и уплотнения на месте укола больше 8 сантиметров - признаки, которые должны насторожить человека.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
ТЕГИ:РоссияРоссиянеКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры