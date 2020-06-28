В России зафиксирован 6 791 новый случай заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявлен 6 791 новый случай заражения COVID-10 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции. Данные приведены в Telegram-канале.
Выявлены также 104 летальных исхода от коронавируса. Выздоровели за минувшие сутки 5 735 человек. За весь период констатированы 9 073 летальных исхода, вылечились 399 087 человек.
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (717), Московской области (325), Ханты-Мансийском АО (285).
Ранее НСН писала о новых опасных симптомах после вакцинации от коронавируса. Повышение температуры выше 38,6 градуса и появление покраснения и уплотнения на месте укола больше 8 сантиметров - признаки, которые должны насторожить человека.
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Заразились
634 тыс.+6 791 / сут.
Умерли
9 073+104 / сут.
Выздоровели
399 тыс.+5 735 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru