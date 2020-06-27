Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Тревожные симптомы, связаннные с вакцинацией от коронавируса, назвал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов. Его интервью прозвучало в эфире радио Sputnik.
Повышение температуры выше 38,6 градуса и появление покраснения и уплотнения на месте укола больше 8 сантиметров - признаки, которые должны насторожить человека. По словам иммунолога, нестандартные признаки составляют не более одного на тысячу или сто тысяч прививок.
При этом специалист отметил, что температура до 37,5 градуса является легкой реакцией на вакцинацию, а 38,5 — нормальной средней реакцией.
«Специалисты все записывают, помечают в протокол, любой дискомфорт учитывается. Реакции возможны. Однако температура, местная реакция не должны длиться более двух дней», — заявил Михаил Костинов.
Напомним, Минздрав заявил о начале испытаний вакцины от COVID-19 на людях 17 июня. За разработку и проведение испытаний отвечает НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. ПОзже стало известно, что испытуемые чувствуют себя хорошо.
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