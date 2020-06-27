Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

При этом специалист отметил, что температура до 37,5 градуса является легкой реакцией на вакцинацию, а 38,5 — нормальной средней реакцией.

«Специалисты все записывают, помечают в протокол, любой дискомфорт учитывается. Реакции возможны. Однако температура, местная реакция не должны длиться более двух дней», — заявил Михаил Костинов.

Напомним, Минздрав заявил о начале испытаний вакцины от COVID-19 на людях 17 июня. За разработку и проведение испытаний отвечает НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. ПОзже стало известно, что испытуемые чувствуют себя хорошо.