Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

Тревожные симптомы, связаннные с вакцинацией от коронавируса, назвал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов. Его интервью прозвучало в эфире радио Sputnik.

Повышение температуры выше 38,6 градуса и появление покраснения и уплотнения на месте укола больше 8 сантиметров - признаки, которые должны насторожить человека. По словам иммунолога, нестандартные признаки составляют не более одного на тысячу или сто тысяч прививок.

Вакцина от COVID-19 есть, но вопросов по ней еще больше

При этом специалист отметил, что температура до 37,5 градуса является легкой реакцией на вакцинацию, а 38,5 — нормальной средней реакцией.

«Специалисты все записывают, помечают в протокол, любой дискомфорт учитывается. Реакции возможны. Однако температура, местная реакция не должны длиться более двух дней», — заявил Михаил Костинов.

Напомним, Минздрав заявил о начале испытаний вакцины от COVID-19 на людях 17 июня. За разработку и проведение испытаний отвечает НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. ПОзже стало известно, что испытуемые чувствуют себя хорошо.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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