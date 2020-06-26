Рано радоваться: Онищенко об испытаниях вакцины от COVID-19

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН предупредил, что основные выводы и результаты исследования можно будет сделать только после полного исследования.

Медики фиксируют хорошее самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса. Добровольцы, в число которых входят военнослужащие, женщины, находятся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что пока что говорить о результатах еще рано, требуются более длительные наблюдения.

«Во-первых, это некорректно, что наши медики этапную информацию делают публичной. По ней мало о чем можно судить. Эффект вакцины определяется ее результатом. А результат вакцины - это защитный титр антител. Чем интенсивнее идет выработка антител и реакция организма, тем быстрее вырабатываются антитела. Это зависит еще и от особенностей организма. У одного это быстрее вырабатывается, у другого медленнее», – отметил он.

Собеседник НСН призвал подождать около 10 дней, чтобы сделать какие-то первоначальные выводы.

Вакцина от COVID-19 есть, но вопросов по ней еще больше

«В данном случае это хороший прогностический признак, но каков будет уровень иммунной реакции, это вопрос пока не вполне ясный. Закончится вакцинация, пройдет 7-10 дней, будут взяты сыворотки крови, и определен тест на антитела. Если уровень антител будет высоким, значит, это будет говорить о том, что иммунитет у людей выработался. Его продолжительность - тоже пока еще вопрос. Есть вакцины, по которым вырабатывается иммунитет на десятилетия, например, от стобняка. А от клещей приходится практически каждый год прививаться. А то, что нет температурной реакции - это скорее всего недостаточно бурный ответ организма. Возможно, придется делать двойную аппликацию, но об этом еще рано судить», – добавил врач.

Вакцина была совместно разработана Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Перед процедурой врачи предупреждали, что особенно в первый день после укола могут появиться нежелательные симптомы. Однако на практике уже с первого дня все чувствуют себя хорошо, заявили медики.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ВакцинаГеннадий Онищенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры