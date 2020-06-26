Рано радоваться: Онищенко об испытаниях вакцины от COVID-19
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН предупредил, что основные выводы и результаты исследования можно будет сделать только после полного исследования.
Медики фиксируют хорошее самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса. Добровольцы, в число которых входят военнослужащие, женщины, находятся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что пока что говорить о результатах еще рано, требуются более длительные наблюдения.
«Во-первых, это некорректно, что наши медики этапную информацию делают публичной. По ней мало о чем можно судить. Эффект вакцины определяется ее результатом. А результат вакцины - это защитный титр антител. Чем интенсивнее идет выработка антител и реакция организма, тем быстрее вырабатываются антитела. Это зависит еще и от особенностей организма. У одного это быстрее вырабатывается, у другого медленнее», – отметил он.
Собеседник НСН призвал подождать около 10 дней, чтобы сделать какие-то первоначальные выводы.
«В данном случае это хороший прогностический признак, но каков будет уровень иммунной реакции, это вопрос пока не вполне ясный. Закончится вакцинация, пройдет 7-10 дней, будут взяты сыворотки крови, и определен тест на антитела. Если уровень антител будет высоким, значит, это будет говорить о том, что иммунитет у людей выработался. Его продолжительность - тоже пока еще вопрос. Есть вакцины, по которым вырабатывается иммунитет на десятилетия, например, от стобняка. А от клещей приходится практически каждый год прививаться. А то, что нет температурной реакции - это скорее всего недостаточно бурный ответ организма. Возможно, придется делать двойную аппликацию, но об этом еще рано судить», – добавил врач.
Вакцина была совместно разработана Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Перед процедурой врачи предупреждали, что особенно в первый день после укола могут появиться нежелательные симптомы. Однако на практике уже с первого дня все чувствуют себя хорошо, заявили медики.
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