Рано радоваться: Онищенко об испытаниях вакцины от COVID-19

Медики фиксируют хорошее самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса. Добровольцы, в число которых входят военнослужащие, женщины, находятся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что пока что говорить о результатах еще рано, требуются более длительные наблюдения.

«Во-первых, это некорректно, что наши медики этапную информацию делают публичной. По ней мало о чем можно судить. Эффект вакцины определяется ее результатом. А результат вакцины - это защитный титр антител. Чем интенсивнее идет выработка антител и реакция организма, тем быстрее вырабатываются антитела. Это зависит еще и от особенностей организма. У одного это быстрее вырабатывается, у другого медленнее», – отметил он.

Собеседник НСН призвал подождать около 10 дней, чтобы сделать какие-то первоначальные выводы.