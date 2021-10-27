В России зафиксировали второй подряд максимум смертей от коронавируса за сутки
27 октября 202111:49
В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавирусной инфекции за сутки — 1 123 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее медики зарегистрировали 1 106 смертей.
За последние 24 часа было подтверждено 36 582 новых случая COVID-19, 29 151 пациент выздоровел.
С начала пандемии в России зарегистрировали 8 352 601 случай заражения коронавирусом, 7 242 735 россиян вылечились, 233 898 человек скончались.
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Заразились
8,4 млн+36 582 / сут.
Умерли
234 тыс.+1 123 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+29 151 / сут.
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27 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru