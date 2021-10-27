Центр им. Гамалеи: смертей после вакцинации в РФ не зарегистрировано

Летальных исходов после вакцинации от коронавируса в России не зафиксировано. Об этом в эфире Первого канала заявил сотрудник Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что все миллионы человек, привившиеся в России, благополучно перенесли период вакцинации. По словам Гущина, нежелательные явления являются единичными случаями на миллион прививок.

Ранее в некоторых странах сообщалось о летальных исходах после вакцинации от коронавируса.

По данным оперштаба, в РФ с начала пандемии произошло более 8,3 млн заражений, из которых 232,7 тысяч закончились летальным исходом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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