Центр им. Гамалеи: смертей после вакцинации в РФ не зарегистрировано
Летальных исходов после вакцинации от коронавируса в России не зафиксировано. Об этом в эфире Первого канала заявил сотрудник Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, передает ТАСС.
Эксперт отметил, что все миллионы человек, привившиеся в России, благополучно перенесли период вакцинации. По словам Гущина, нежелательные явления являются единичными случаями на миллион прививок.
Ранее в некоторых странах сообщалось о летальных исходах после вакцинации от коронавируса.
По данным оперштаба, в РФ с начала пандемии произошло более 8,3 млн заражений, из которых 232,7 тысяч закончились летальным исходом.
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