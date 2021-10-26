В России зафиксированы рекордные 1 106 смертей от COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали 1 106 смертей от коронавируса за сутки, это максимальный показатель с начала пандемии, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2

Предыдущий антирекорд - 1075 смертей - был зафиксирован 23 октября, напоминает «Свободная пресса». Число летальных исходов с начала пандемии достигло 232 775.

По данным оперштаба, всего за сутки было выявлено 36 446 новых случаев COVID-19. При этом медики выписали 26 973 пациента за 24 часа.

С начала пандемии в России подтвердили 8 316 019 случаев заболевания, 7 213 584 человека выздоровели.

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ФОТО: РИА Новости
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