В России зафиксировали 5195 новых фактов COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки от последствий коронавируса умер 61 россиянин. Всего от эпидемии новой коронавирусной инфекции в стране скончались 17 820 человек.

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 2 823 человек и составило 840 949 россиян.

Ранее доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов призвал в период осенней пандемии гриппа и ОРВИ в эфире «Радио 1» не закупаться лекарствами впрок.

«Кроме препарата, нужна верная методика применения. Кроме того, нужно назначать не все препараты сразу. Пожалуйста, не увлекайтесь и не закупайтесь всем подряд, создавая трудности аптечным сетям. Это может нанести вам вред. Не нужно собирать все лекарства в горсть и пить их – хорошо не будет, будет плохо», – сказал медик НСН.

