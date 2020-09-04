Эксперты фармрынка предостерегли от закупки лекарств впрок

Доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов призвал в эфире «Радио 1» не закупаться лекарствами впрок.

«Кроме препарата, нужна верная методика применения. Кроме того, нужно назначать не все препараты сразу. Пожалуйста, не увлекайтесь и не закупайтесь всем подряд, создавая трудности аптечным сетям. Это может нанести вам вред. Не нужно собирать все лекарства в горсть и пить их – хорошо не будет, будет плохо», – сказал медик.

Эксперт фармацевтического рынка, гендиректор DSM Group Сергей Шуляк напомнил, что лекарства – это химические вещества, и их нецелевое использование пагубно влияет на здоровье пациента.

Чтобы возможная вторая волна распространения коронавируса и начало сезона гриппа не застали врасплох, аптеки подготовились заранее. Об этом сообщила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. По её словам, все необходимые препараты на прилавках есть.

«Мы готовимся к ситуации, мониторим её ежедневно. Оцениваем изменение спроса на отдельные лекарственные препараты. Существует обычный, стандартный для времени года ассортимент лекарств, который у нас должен быть в аптечных организациях в нужном количестве. Мы ежедневно этим занимаемся, пополняем запасы, которые соответствуют спросу. Конечно, лето всегда спокойнее для работы аптечных организаций с точки зрения количества необходимых препаратов. Да, период простудных заболеваний никто не отменял, мы к этому готовимся, но желаю, чтобы мы с вами пережили его спокойно», – отметила эксперт.

Нелли Игнатьева ещё раз напомнила, что, каким бы эффективным не было лекарство, назначать его должен врач.

«Самолечение – это, увы, про нас. И во избежание совершенно не нужных проблем и последствий, призываю каждого при необходимости своевременно обращаться к врачу. Только доктор может определить заболевание, что нужно делать и в каких количествах принимать лекарственные препараты. У любого заболевания есть определённые стадии, и на разных стадиях нужны разные схемы лечения. Плюс надо учитывать индивидуальность каждого пациента. Что касается препаратов, то все известные препараты у нас есть. Ситуацию в сфере лекарственного обеспечения в нашей стране мы отслеживаем ежедневно», – заключила собеседница «Радио 1».

Минздрав России опубликовал список, в который вошли шесть лекарственных препаратов, которые можно принимать для профилактики COVID-19. В него вошли фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин в сочетании с гидроксихлорохином, препараты интерферона-альфа, ремдесивир и умифеновир. При этом в ведомстве предупредили, что стопроцентной эффективности в борьбе с новой коронавирусной инфекцией эти лекарства не гарантируют.

