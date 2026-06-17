«Кажется, что во всем виноваты неконкурентные зарплаты, но ситуация чуть сложнее. Здесь совокупность факторов. Чем привлекает служба в МЧС? Зарплата, льготы, социальный статус, отношение к профессии. Есть возможность профессионального роста. При этом падает число мужчин, которые могут пройти достаточно сложный отбор по медицине, психологический отбор. Конечно, это критичный дефицит. Нехватка влияет на оперативность реагирования на пожары, а также на качество этого реагирования. У нас по нормативам в любом городе за десять минут после звонка должна прибыть первая пожарная машина. В сельской местности – за 20 минут. Чтобы обеспечить такое время прибытия с учетом пробок и дорог, пожарные части должны быть расположены по всей местности, и там должны работать люди в достаточном количестве», - отметил он.

По его словам, дефицит фиксируется во всех подразделениях пожарных частей, не только в МЧС.

«Дефицит кадров больше всего сказывается на защите городов, особо важных экономических объектов, тех же нефтебаз. В меньшей степени это влияет на ситуацию с ландшафтными пожарами. Система борьбы с пожарами у нас складывается из совокупности разных сил. Если говорить про лесные пожары, это лесные пожарные, это вообще не МЧС, отдельные базы, их контролирует Россельхознадзор. Основная доля пожарных в регионах, которые выезжают именно на объекты, включая дома и так далее, это в основном региональные противопожарные службы, это тоже не МЧС. Также у нас есть добровольные подразделения. Могу сказать, что вся эта совокупность людей все равно испытывает дефицит: и денег, и кадров. МЧС – это только часть системы», - заключил собеседник НСН.

Рост финансирования борьбы с лесными пожарами до 19,9 миллиарда рублей недостаточен для решения всех проблем, заявил в эфире НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

