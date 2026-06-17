СМИ: Фон дер Ляйен не будет добиваться переизбрания в ЕК на третий срок
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует добиваться переизбрания на этот пост на третий срок в 2029 году. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, соответствующее заявление сделал глава кабинета председателя органа Бьорн Зайберт с целью развеять опасения, что планируемая реструктуризация департаментов комиссии нужна для масштабной централизации власти в руках фон дер Ляйен.
Количество сроков для главы ЕК не ограничивается учредительными договорами Евросоюза. К моменту следующих выборов фон дер Ляйен исполнится уже 70 лет.
Ранее СМИ сообщили о напряженных отношениях между председателем ЕК и главой евродипломатии Каей Каллас. В частном порядке дипломат называла фон дер Ляйен диктатором, пишет 360.ru.
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