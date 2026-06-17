СМИ: Фон дер Ляйен не будет добиваться переизбрания в ЕК на третий срок

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует добиваться переизбрания на этот пост на третий срок в 2029 году. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующее заявление сделал глава кабинета председателя органа Бьорн Зайберт с целью развеять опасения, что планируемая реструктуризация департаментов комиссии нужна для масштабной централизации власти в руках фон дер Ляйен.

Количество сроков для главы ЕК не ограничивается учредительными договорами Евросоюза. К моменту следующих выборов фон дер Ляйен исполнится уже 70 лет.

Ранее СМИ сообщили о напряженных отношениях между председателем ЕК и главой евродипломатии Каей Каллас. В частном порядке дипломат называла фон дер Ляйен диктатором, пишет 360.ru.

