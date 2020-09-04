В РФ разрабатывают пять вакцин от коронавируса
В России ведется разработка пяти вакцин от коронавируса нового типа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам министра, в числе пятерки те, что еще рассматриваются и те, что уже разрешены для исследований. Он добавил, что среди них вакцина института Чумакова и вакцина центра "Вектор".
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, выпускаемую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник –V».
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