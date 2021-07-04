В России зафиксировали 25 142 новых факта COVID-19 за сутки
В России за минувшие 24 часа зарегистрировали 25 142 новых факта инфицирования COVID-19. Всего коронавирусная инфекция выявлена у 5 610 941 россиянина. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
«За последние сутки в России выявлено 25 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки от последствий коронавируса умерли 663 россиянина. Всего от эпидемии новой коронавирусной инфекции скончались 137 925 человек.
Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 15 484 человека и составило 5 068 901 россиянин.
Напомним, ключевое отличие течения коронавируса до и после вакцинации — редкость тяжелых случаев инфекции у привитых пациентов. Об этом рассказал иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков.
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5,6 млн+25 142 / сут.
Умерли
138 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+15 484 / сут.
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