В России зафиксировали 25 142 новых факта COVID-19 за сутки

«За последние сутки в России выявлено 25 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса умерли 663 россиянина. Всего от эпидемии новой коронавирусной инфекции скончались 137 925 человек.

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 15 484 человека и составило 5 068 901 россиянин.

Напомним, ключевое отличие течения коронавируса до и после вакцинации — редкость тяжелых случаев инфекции у привитых пациентов. Об этом рассказал иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

