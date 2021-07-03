Иммунолог рассказал об особенностях COVID-19 для людей с прививкой и без
Ключевое отличие течения коронавируса до и после вакцинации — редкость тяжелых случаев инфекции у привитых пациентов. Об этом рассказал иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99 процентов», — сообщил эксперт в интервью радио Sputnik.
Крючков отметил, что вакцинированный человек, заразившийся COVID-19, будет выделять вирусы, однако этот период, скорее всего, будет короче, чем у непривитого. По словам иммунолога, обычно заболевший человек опасен для окружающих до недели с момента появления симптомов, для вакцинированных период составит три-четыре дня.
При этом Крючков уточнил, что у привитого от COVID-19 скорее всего не будет симптомов заражения коронавирусом.
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