Иммунолог рассказал об особенностях COVID-19 для людей с прививкой и без

Ключевое отличие течения коронавируса до и после вакцинации — редкость тяжелых случаев инфекции у привитых пациентов. Об этом рассказал иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99 процентов», — сообщил эксперт в интервью радио Sputnik.

Крючков отметил, что вакцинированный человек, заразившийся COVID-19, будет выделять вирусы, однако этот период, скорее всего, будет короче, чем у непривитого. По словам иммунолога, обычно заболевший человек опасен для окружающих до недели с момента появления симптомов, для вакцинированных период составит три-четыре дня.

При этом Крючков уточнил, что у привитого от COVID-19 скорее всего не будет симптомов заражения коронавирусом.

