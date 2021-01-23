В России зафиксировали 20 921 новый случай COVID-19 за сутки
В России за минувшие 24 часа зарегистрировали 20 921 новый факт инфицирования COVID-19. Всего коронавирусная инфекция выявлена у 3 698 273 россиян. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
За прошедшие сутки от последствий коронавируса умер 559 россиян. Всего от эпидемии новой коронавирусной инфекции скончались 68 971 человек.
Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 27 779 человек и составило 3 109 315 россиян.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН призвал не бояться мутаций коронавируса, которые влияют лишь на степень заражаемости.
«В самом геноме 30 тысяч отдельных генов. Вирусологи за этим следят. Сейчас на все случаи изменений в геноме вакцина продолжает активно действовать», - отметил он.
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Заразились
3,7 млн+20 921 / сут.
Умерли
68 971+559 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 779 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru