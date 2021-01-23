В России зафиксировали 20 921 новый случай COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки от последствий коронавируса умер 559 россиян. Всего от эпидемии новой коронавирусной инфекции скончались 68 971 человек.

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 27 779 человек и составило 3 109 315 россиян.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН призвал не бояться мутаций коронавируса, которые влияют лишь на степень заражаемости.

«В самом геноме 30 тысяч отдельных генов. Вирусологи за этим следят. Сейчас на все случаи изменений в геноме вакцина продолжает активно действовать», - отметил он.

