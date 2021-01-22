Эпидемиолог назвал сроки вакцинации для перенесших COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о сроках вакцинации для россиян, переболевших коронавирусом.

«Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени», — заявил Горелов в эфире телеканала «Доктор».

Кроме того, эпидемиолог отметил, что после COVID-19 не стоит ориентироваться на наличие антител. Горелов подчеркнул, что после заболевания остаётся Т-клеточная память, и «организм о встрече с этим коронавирусом не забудет».

Также учёный порекомендовал переболевшим COVID-19 гражданам делать прививку «живой» вакциной центра имени Чумакова, содержащей ослабленный вирус SARS-CoV-2.

Ранее Александр Горелов назвал долю россиян, перенесших коронавирусную инфекцию.

