СМИ: США направили в Иран спецназ для спасения летчика сбитого истребителя
Пентагон отправил в Иран спецназ для спасения второго летчика американского истребителя F-15, сбитого накануне. Об этом сообщает издание «The Telegraph».
Согласно информации источника, между войсками США и ИРИ фактически состоялась гонка в попытке первыми найти летчика. В Иране объявили о выплате вознаграждения в размере $60 тысяч тому, кто обнаружит пилота живым.
В ночь на 4 апреля телеканал NBC передал, что два вертолета США попали под огонь при поисках F-15 в Иране.
Известно, что в ходе происшествия двое членов экипажа сбитого американского истребителя катапультировались. Одного из них удалось найти на территории ИРИ во время поисково-спасательной операции, в которой были задействованы два вертолета и самолет-заправщик. При этом судьба второго пилота остается неизвестной, его поиски продолжаются.
Ранее в Пентагоне сообщили, что в ходе операции против Ирана пострадали более 360 американских военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
