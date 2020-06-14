В России за сутки зарегистрировано 8835 случаев коронавируса и 119 смертей

В России за прошедшие сутки подтверждено 8835 новых случаев заражения COVID-19. При этом 119 человек погибли, 5409 выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Количество инфицированных коронавирусом россиян выросло за минувшие сутки на 8835 человек. Всего в стране случаев COVID-19 528 964.

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Число летальных исходов увеличилось на 119. За время пандемии смертельная статистика составила 6948 случаев, уточняет RT.

При этом за прошедшие сутки выздоровели 5409 пациентов. Всего в России вылечились от COVID-19 280 050 человек.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН подтвердил мнение президента, что пик эпидемии в России преодолен, и привел аргументы.

«Дело не в числе выздоровевших. Главная цифра – сколько выявляется зараженных людей. Начиная с первого-второго мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», - сказал ученый.



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ФОТО: pixabay.com
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