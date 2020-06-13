Голикова назвала срок начала промышленного производства российской вакцины от COVID-19
Промышленное производство вакцины от COVID-19 запланировано на сентябрь. Первыми в России вакцину в массовых масштабах могут выпустить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в РФ.
«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации - август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, - это сентябрь», - сказала Голикова.
Ранее доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что вакцина от коронавируса россиянам может не потребуется.
«Если мы будем соблюдать все требования, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием, то, уверяю, вакцина нам не понадобится», – прокомментировал Онищенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru