В России за сутки зарегистрировано 8 702 случая коронавируса
В России за прошедшие сутки подтверждено 8 702 новых случая заражения COVID-19. При этом 337 человек погибли, 7 230 выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
Сообщается, что случаи инфицирования фиксируют в 84 регионах России.
«Из них 13% не имели клинических проявлений болезни», - отмечают в оперштабе.
Всего в стране с начала пандемии выявили 4 641 390 заболевших. За это время количество летальных исходов в России составило 102 986, вылечились от инфекции 4 265 509 человек.
При этом руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил, почему следует избегать контактов с заболевшими даже после прививки от коронавируса.
«Если вы специально человеку с антителами будете добавлять в организм возбудителя, то это будет стимулировать у него дополнительную выработку антител. Но все дело в том, что очень трудно определить дозу, которая будет "полезна". Возможно, она пробьет иммунитет. Любой иммунитет можно пробить. Я, например, каждый год прививаюсь от гриппа, но это не значит, что я обязательно не заболею. Однажды я им и заболел, но болел всего два дня с температурой 37,3: помогла прививка, поддержавшая нужный уровень антител», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 702 / сут.
Умерли
103 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+7 230 / сут.
- В России за сутки зарегистрировано 8 702 случая коронавируса
- Минтруд изменил правила использования материнского капитала
- Собянин: Вторая волна реновации в Москве - «еще круче и больше»
- В Европарламенте призывают к ужесточению санкций ЕС и США против России
- В Адыгее чиновник избил местного жителя после вопроса о срыве проектов по благоустройству
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru