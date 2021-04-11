В России за сутки зарегистрировано 8 702 случая коронавируса

Сообщается, что случаи инфицирования фиксируют в 84 регионах России.

«Из них 13% не имели клинических проявлений болезни», - отмечают в оперштабе.

Всего в стране с начала пандемии выявили 4 641 390 заболевших. За это время количество летальных исходов в России составило 102 986, вылечились от инфекции 4 265 509 человек.

При этом руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил, почему следует избегать контактов с заболевшими даже после прививки от коронавируса.

«Если вы специально человеку с антителами будете добавлять в организм возбудителя, то это будет стимулировать у него дополнительную выработку антител. Но все дело в том, что очень трудно определить дозу, которая будет "полезна". Возможно, она пробьет иммунитет. Любой иммунитет можно пробить. Я, например, каждый год прививаюсь от гриппа, но это не значит, что я обязательно не заболею. Однажды я им и заболел, но болел всего два дня с температурой 37,3: помогла прививка, поддержавшая нужный уровень антител», - отметил он.

