В Минздраве предупредили, что у мужчин в два раза чаще возникают осложнения из-за COVID-19

«Мужчины в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимацию, нежели женщины с возраста 35 лет», - цитирует «Интерфакс» министра.

Также из-за коронавируса возникает «практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими ОРВИ, (в том числе) неврологического плана, по профилю психиатрии», пишет Газета.ru.

В группе «высочайшего риска по тяжелейшим осложнениям», как заявил Мурашко, - каждый третий пациент старше 80 лет, заболевший COVID-19.

По словам министра, порядка 46% россиян, прошедших вакцинацию, более 60 лет.

Ранее Мурашко предупредил, что у людей старше 80 лет проявляются самые тяжелые осложнения после COVID-19 в 30% случаев.