В России за сутки зарегистрировано 32 974 случая коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 32 974 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни», - отмечают в оперштабе.

Всего в стране с начала пандемии выявили 9 769 011 заболевших. За это время количество летальных исходов в России составило 280 072, вылечились от инфекции 8 471 813 человек.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik допустил, что коронавирус может стать более легким и не вызывающим серьезных последствий заболеванием с появлением нового штамма «омикрон», более того, распространение этой мутации может стать последним этапом пандемии.

