В России за сутки зарегистрировано 32 974 случая коронавируса
В России за прошедшие сутки подтверждено 32 974 новых случая заражения COVID-19. При этом 1 215 человек погибли, 35 182 выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
«За последние сутки в России выявлено 32 974 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни», - отмечают в оперштабе.
Всего в стране с начала пандемии выявили 9 769 011 заболевших. За это время количество летальных исходов в России составило 280 072, вылечились от инфекции 8 471 813 человек.
Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik допустил, что коронавирус может стать более легким и не вызывающим серьезных последствий заболеванием с появлением нового штамма «омикрон», более того, распространение этой мутации может стать последним этапом пандемии.
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Заразились
9,8 млн+32 974 / сут.
Умерли
280 тыс.+247 тыс. / сут.
Выздоровели
8,5 млн+35 182 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru