ВОЗ: Проверка «Спутника V» пройдет не ранее января 2022 года

Инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для оценки отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» состоится не ранее января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

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Как отметили в организации, ее представители провели встречу с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) для обсуждения необходимости дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. РФПИ обязался предоставить подробную дорожную карту подачи данных для ускорения оценки препарата.

«Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», - подчеркнули в ВОЗ.

Ранее в РФПИ заявляли, что одобрение «Спутника V» в ВОЗ может произойти до конца года.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗСпутник VВакцинаКоронавирус
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