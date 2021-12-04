Вирусолог допустил, что распространение «омикрона» может стать последним этапом пандемии
Коронавирус может стать более легким и не вызывающим серьезных последствий заболеванием с появлением нового штамма «омикрон», более того, распространение этой мутации может стать последним этапом пандемии. Об этом заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik.
Эксперт подчеркнул, что «омикрону» не удастся спровоцировать всплеск заболеваемости до Нового года.
«"Дельта", например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться», — пояснил Альтштейн.
Кроме того, вирусолог рассказал, что о заразности нового штамма пока неизвестно. Однако из-за особенностей генома вируса, нестабильного и легко мутирующего, можно предположить, что новый штамм не будет вызывать тяжелое течение заболевания.
«Даже если окажется, что он так заразен, что распространится по всему миру, то это будет более легкое заболевание, чем есть сейчас, может быть, даже гораздо более легкое. "Дельта" уйдет, на его место может прийти этот вирус, но будет уже не настолько опасная эпидемия. Сейчас умирают порядка трех процентов (больных. — НСН), а с этим штаммом , если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена», — заявил Альтштейн, добавив, что пандемию можно будет считать оконченной при условии сопоставимости летальности коронавируса и гриппа.
Вместе с тем вирусолог допустил, что дальнейшее развитие ситуации может подорвать эту гипотезу.
«Сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но пока "омикрон" не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям», — заключил эксперт.
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