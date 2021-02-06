В России за сутки зарегистрировано 16 627 случаев коронавируса

Сообщается, что случаи инфицирования фиксируют во всех 85 регионах России.

«Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни», - отмечают в оперштабе.

Всего в стране выявили 3 951 233 заболевших. За время пандемии количество летальных исходов в России составило 76 229, вылечились от инфекции 3 436 326.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда можно будет говорить о конце эпидемии.

«Мы видим, что есть положительная динамика в городах-миллионниках, в стране в целом. Есть прогноз, что уже в марте наступит значительное улучшение. К апрелю-маю проявления пандемии могут сократиться до минимума, мы вернемся к состоянию, близкому к до пандемии», - сказал Викулов.

