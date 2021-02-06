В ВОЗ констатируют снижение темпов распространения COVID-19

Число вакцинированных от COVID-19 превысило число заболевших в мире. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен, которая в связи с этим констатировала снижение темпов распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ван Керкховен призвала страны, где появилась устойчивая тенденция снижения статистики ковид-заражений, продолжать контролировать соблюдение санитарных мер, отмечает Газета. ru.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также обратил внимание на то, что количество привитых стало больше числа заболевших коронавирусом. Однако, он также отметил, хотя новость и хорошая, но три четверти прививок сделано всего лишь в десяти странах, где сосредоточены почти 60% мирового ВВП.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВОЗВакцинаВакцинация
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