В ВОЗ констатируют снижение темпов распространения COVID-19

Ван Керкховен призвала страны, где появилась устойчивая тенденция снижения статистики ковид-заражений, продолжать контролировать соблюдение санитарных мер, отмечает Газета. ru.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также обратил внимание на то, что количество привитых стало больше числа заболевших коронавирусом. Однако, он также отметил, хотя новость и хорошая, но три четверти прививок сделано всего лишь в десяти странах, где сосредоточены почти 60% мирового ВВП.

