В России за сутки зарегистрировано 500 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса, они выявлены в 24 регионах страны, Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как отмечает RT, в общей сложности случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 73 регионах. Согласно последним данным, общее число инфицированных составляет 2337 человек. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 387, отмечает Свободная пресса..

31 марта стало известно, что режим полной самоизоляции решили ввести власти Карачаево-Черкесии, Сахалина, Кабардино-Балкарии, Приморья, Забайкалья и ряд других регионов.