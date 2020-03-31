В России за сутки зарегистрировано 500 новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса, они выявлены в 24 регионах страны, Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как отмечает RT, в общей сложности случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 73 регионах. Согласно последним данным, общее число инфицированных составляет 2337 человек. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 387, отмечает Свободная пресса..
31 марта стало известно, что режим полной самоизоляции решили ввести власти Карачаево-Черкесии, Сахалина, Кабардино-Балкарии, Приморья, Забайкалья и ряд других регионов.
Между тем, ранее НСН писала, что в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса Covid-2019. Как отмечают в ведомстве, он уже прошёл клинические испытания и зарегистрирован для использования в нашей стране. Тест позволит не только выявить коронавирус нового типа, но и отделить его от других родственных вирусов.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН кратко прокомментировал разработку российских учёных.
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