Онищенко объяснил, чем поможет новый тест на коронавирус
С помощью нового диагностического набора можно будет быстро перепроверять ложноположительные результаты, рассказал в эфире НСН бывший главный санитарный врач РФ.
В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса Covid-2019. Как отмечают в ведомстве, он уже прошёл клинические испытания и зарегистрирован для использования в нашей стране. Тест позволит не только выявить коронавирус нового типа, но и отделить его от других родственных вирусов, сообщает АГН «Москва».
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН кратко прокомментировал разработку российских учёных.
«Эта технология будет давать более точные данные. Ведь когда ложноположительный [результат], его трижды нужно перепроверить. Ну и скорость, это тоже очень важно», - сказал он.
В Роспотребнадзоре считают массовое тестирование важнейшим инструментом в борьбе с коронавирусом, поскольку оно позволит выявлять заболевших на ранней стадии.
Изначально все тесты отправляли на подтверждение в новосибирскую лабораторию «Вектор». На прошлой неделе власти Москвы объявили, что меняют принцип постановки диагноза «коронавирусная инфекция»: теперь его ставят после первой положительной пробы, а повторное тестирование проводят в лабораториях Москвы. С прошлой недели тесты на коронавирус появились и в нескольких частных сетях лабораторий.
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