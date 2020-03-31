Онищенко объяснил, чем поможет новый тест на коронавирус

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН кратко прокомментировал разработку российских учёных.

«Эта технология будет давать более точные данные. Ведь когда ложноположительный [результат], его трижды нужно перепроверить. Ну и скорость, это тоже очень важно», - сказал он.

В Роспотребнадзоре считают массовое тестирование важнейшим инструментом в борьбе с коронавирусом, поскольку оно позволит выявлять заболевших на ранней стадии.

Изначально все тесты отправляли на подтверждение в новосибирскую лабораторию «Вектор». На прошлой неделе власти Москвы объявили, что меняют принцип постановки диагноза «коронавирусная инфекция»: теперь его ставят после первой положительной пробы, а повторное тестирование проводят в лабораториях Москвы. С прошлой недели тесты на коронавирус появились и в нескольких частных сетях лабораторий.

