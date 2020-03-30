Новости за ночь: В России разработаны три препарата от коронавируса COVID-19

Чехонини отметил, что это лекарство вскоре будет передано для прохождения испытаний. Также, как и препарат фавипиравир, схему синтеза которого была создана в Институте органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского, отмечает Ura.ru. Фавипиравир был создан в Японии для лечения инфекций, вызванных так называемыми РНК-вирусами.

Есть также препарате фортепрен, прошедший все стадии клинических испытаний, сообщает РЕН ТВ. Это средство «находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19».

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль накануне рассказал, что после появления вакцины против коронавируса COVID-19 результаты ее действия проявятся спустя год или два. Врач призвал «спокойно пройти по острию ножа» в это время, потому что невозможно «остановить страну» на период ожидания результата. Рошаль считает, что избавиться от нового типа коронавируса полностью невозможно. Он заявил, что «конкретной таблетки, предупреждающей распространение этой инфекции, нет».



