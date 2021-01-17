В России за сутки зарегистрировали 23 586 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 23 586 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни», — сообщает федеральный штаб по борьбе с заболеванием.

В стране за прошедшие сутки скончались от последствий коронавируса 481 человек, за время эпидемии - 65 566.

В России выздоровели и выписаны после лечения в стационарах 23 440 человек. Общее число вылечившихся россиян - 2 960 431 человек.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал темпы вакцинации россиян от COVID-19.

«Нужно прививать, и все... Мало прививаем, за это надо ругать. Наша главная задача на сегодня – масштабировать и прививать наше население. Об этом надо думать, а не заниматься истерическими рефлексиями. За что нужно ругать – за плохую работу с вакцинацией. Она идет из рук вон плохо», - подчеркнул парламентарий.



