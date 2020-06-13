В России за сутки зафиксировано 8706 новых фактов заражения COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8706 новых случаев инфицирования коронавирусом. От CJVID-19 погибли 114 человек, выписался из больниц 5271 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что новые факты выявили в 84 регионах. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве (1493), Подмосковье (725) в Санкт-Петербурге (262) , в Свердловской области (245), в Воронежской (228), в Нижегородской (218).

Эксперты поспорили о второй волне коронавируса в России

Самое меньшее число новых случаев – два – в Севастополе.

Отмечается, что у 2970 человек (34,1 процента) отсутствуют клинические проявления коронавирусной инфекции.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн подтвердил НСН точку зрения коллег из ЦКБ Управления делами президента о возможности положительных тестов на коронавирус у людей с антителами.

«Тесты, которые используются для обнаружения коронавируса, выявляют широкий набор антител против коронавируса, но ничего нам не говорят о наличии нейтрализующих антител – тех главных антител, которые отвечают за иммунитет. Поэтому по результатам теста твердо судить об иммунитете сложно. При этом есть одна оговорка, встреча с предыдущими коронавирусами, которые отличаются от COVID-19, тоже может дать положительный результат по такого рода тестам. Потому что по некоторым антигенам коронавирусы имеют иммунологический перекрест», - предупредил вирусолог.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссиянеРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры