В России за сутки зафиксировано 8706 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8706 новых случаев инфицирования коронавирусом. От CJVID-19 погибли 114 человек, выписался из больниц 5271 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Отмечается, что новые факты выявили в 84 регионах. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве (1493), Подмосковье (725) в Санкт-Петербурге (262) , в Свердловской области (245), в Воронежской (228), в Нижегородской (218).
Самое меньшее число новых случаев – два – в Севастополе.
Отмечается, что у 2970 человек (34,1 процента) отсутствуют клинические проявления коронавирусной инфекции.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн подтвердил НСН точку зрения коллег из ЦКБ Управления делами президента о возможности положительных тестов на коронавирус у людей с антителами.
«Тесты, которые используются для обнаружения коронавируса, выявляют широкий набор антител против коронавируса, но ничего нам не говорят о наличии нейтрализующих антител – тех главных антител, которые отвечают за иммунитет. Поэтому по результатам теста твердо судить об иммунитете сложно. При этом есть одна оговорка, встреча с предыдущими коронавирусами, которые отличаются от COVID-19, тоже может дать положительный результат по такого рода тестам. Потому что по некоторым антигенам коронавирусы имеют иммунологический перекрест», - предупредил вирусолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru