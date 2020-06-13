В России за сутки зафиксировано 8706 новых фактов заражения COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8706 новых случаев инфицирования коронавирусом. От CJVID-19 погибли 114 человек, выписался из больниц 5271 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что новые факты выявили в 84 регионах. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве (1493), Подмосковье (725) в Санкт-Петербурге (262) , в Свердловской области (245), в Воронежской (228), в Нижегородской (218).