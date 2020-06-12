Вирусолог назвал причину новых положительных тестов у переболевших COVID-19

По заявлению главного исследователя ЦКБ Управления делами президента Никиты Ломакина даже у людей, перенесших COVID-19 и имеющих антитела, могут быть положительные тесты на коронавирус, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что случаи такие в практике встречаются, хотя уточнил, что точных данных по этому вопросу пока нет.

Также стало известно, согласно исследованию британских ученых, что коронавирус помогает выявить у пациентов, в основном молодых мужчин с ожирением, острый панкреатит.

А калифорнийские ученые сделали вывод, что люди первой группой крови менее остальных подвержены заражению COVID-19.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН обратил внимание на большое число научных выводов и гипотез, связанных с COVID-19 и объяснил их рост нарастающим количеством исследований неизвестного ранее заболевания.

«Исследования ведутся в разных странах и в России также объявлены конкурсы по изучению коронавирусов», - сказал ученый.

Анатолий Альштейн также подтвердил точку зрения коллег из ЦКБ Управления делами президента о возможности положительных тестов на коронавирус у людей с антителами.