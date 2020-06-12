Вирусолог назвал причину новых положительных тестов у переболевших COVID-19
Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил положительные тесты на COVID-19 у переболевших коронавирусом.
По заявлению главного исследователя ЦКБ Управления делами президента Никиты Ломакина даже у людей, перенесших COVID-19 и имеющих антитела, могут быть положительные тесты на коронавирус, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что случаи такие в практике встречаются, хотя уточнил, что точных данных по этому вопросу пока нет.
Также стало известно, согласно исследованию британских ученых, что коронавирус помогает выявить у пациентов, в основном молодых мужчин с ожирением, острый панкреатит.
А калифорнийские ученые сделали вывод, что люди первой группой крови менее остальных подвержены заражению COVID-19.
Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН обратил внимание на большое число научных выводов и гипотез, связанных с COVID-19 и объяснил их рост нарастающим количеством исследований неизвестного ранее заболевания.
«Исследования ведутся в разных странах и в России также объявлены конкурсы по изучению коронавирусов», - сказал ученый.
Анатолий Альштейн также подтвердил точку зрения коллег из ЦКБ Управления делами президента о возможности положительных тестов на коронавирус у людей с антителами.
«Антитела – это доказательство того, что человек встретился с коронавирусом, но еще не доказательство того, что он защищен от вируса. Это вопрос, который необходимо обсуждать и проводить дополнительные исследования.
Тесты, которые используются для обнаружения коронавируса, выявляют широкий набор антител против коронавируса, но ничего нам не говорят о наличии нейтрализующих антител – тех главных антител, которые отвечают за иммунитет. Поэтому по результатам теста твердо судить об иммунитете сложно. При этом есть одна оговорка, встреча с предыдущими коронавирусами, которые отличаются от COVID-19, тоже может дать положительный результат по такого рода тестам. Потому что по некоторым антигенам коронавирусы имеют иммунологический перекрест», - предупредил вирусолог.
Ранее заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов в эфире НСН согласился с тем, что нужно избегать стрессов, чтобы не ослабить иммунитет.
«Стресс, конечно, способствует распространению коронавируса, потому что иммунитет ослабляется. Если организм ослаблен, это – та лазейка, через которую вирус проникает в организм. Это исключительно важно для понимания, как распространяется вирус. Действительно, может быть, где-то в Китае нулевым пациентом мог стать человек с ослабленным иммунитетом», - заявил эксперт.
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