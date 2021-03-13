В России за сутки зафиксировали 9 908 новых случаев COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 9 908 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Еще 475 россиян с коронавирусной инфекцией скончались за прошедшие сутки. Всего в России от заболевания погибли 91 695 человек.

За минувшие сутки вылечились от последствий COVID-19 в России 12 868 пациентов. Общее число выздоровевших россиян составляет 3 985 897.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что для платформы, на которой построена вакцина «Спутник V», новые мутации проблем не создают.

«РНК синтезировалась под новые мутации, это не особо сложно. Пару недель – и будет готов новый вариант вакцины. Надеюсь, не придется проводить новые три стадии клинических испытаний. Это будет нечто подобное гриппозной вакцине, ведь она каждый год делается новая», - отметил он.

