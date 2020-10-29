Фарманалитик рассказал об эффективности препаратов от COVID-19

В России нет ни одного лекарства или метода, которые гарантированно останавливают коронавирус, большинство влияет лишь на симптомы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов. По его словам, почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы. В остальных 20% случаев организм уничтожает сам себя, создавая прогрессирующее поражение легких.

Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в эфире НСН прокомментировал слова об отсутствии эффективных препаратов от COVID-19.

«Последние зарегистрированные в России препараты, например, «Арепливир», позиционируют как воздействующие непосредственно на вирус. Его назначают при COVID-19, он вошел в рекомендации Минздрава. Но у многих есть недоверие к эффективности препарата. Надо ждать результатов новых исследований», - сказал он.