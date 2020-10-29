Фарманалитик рассказал об эффективности препаратов от COVID-19
Гендиректор компании DSM Group оценил в эфире НСН лекарства от коронавируса на российском рынке.
В России нет ни одного лекарства или метода, которые гарантированно останавливают коронавирус, большинство влияет лишь на симптомы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов. По его словам, почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы. В остальных 20% случаев организм уничтожает сам себя, создавая прогрессирующее поражение легких.
Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в эфире НСН прокомментировал слова об отсутствии эффективных препаратов от COVID-19.
«Последние зарегистрированные в России препараты, например, «Арепливир», позиционируют как воздействующие непосредственно на вирус. Его назначают при COVID-19, он вошел в рекомендации Минздрава. Но у многих есть недоверие к эффективности препарата. Надо ждать результатов новых исследований», - сказал он.
Шуляк также отметил, где можно ознакомиться с полным списком препаратов от коронавируса.
«На сайте Минздрава имеется большая презентация по лечению коронавируса, в ней фигурирует множество лекарств. Там есть и антикоагулянты, и противовирусные препараты, и гормональная терапия, и терапия ингибиторов интерлейкинов-6. Но повторюсь, что самолечением заниматься не нужно, это неправильно», - подчеркнул фармацевт.
На прошлой неделе аптеки в Москве снизили цены на «Арепливир». В некоторых аптеках стоимость препарата понизилась до 5 500 рублей за 40 таблеток. В конце сентября упаковка лекарства стоила 12320 рублей.
Между тем, фармакологи нашли новый побочный эффект у лекарств на основе фавипиравира - «Арепливира» и «Коронавира». В документе Росздравнадзора сказано, что препарат может вызывать моторные нарушения и падения.
Действующее вещество фавипиравир было зарегистрирован в 2014 году в Японии. Фавипиравир стал резервным средством для лечения атипичного гриппа и широко не применялся до 2020 года, когда российские учёные начали клинические исследования препарата у пациентов с COVID-19.
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