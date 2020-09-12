В России за сутки зафиксировали 5488 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки от последствий коронавируса погибли 119 человек. За время эпидемии 18 484 россиян умерли от COVID-19.

Еще 5428 человека в России вылечились от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Всего в стране излечились от COVID-19 и выписались из стационаров 873 535 человек.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН напомнил, что для борьбы с коронавирусом необходима вакцина, которая обеспечит прослойку иммунитета минимум у 60 процентов людей. В таком случае коронавирус встанет в один ряд с гриппом.

«Мы будем с ним встречаться дважды в год: осенью и ранней весной. Когда сыро, холодно, ветрено и противно на душе – в эти периоды иммунитет снижен», - резюмировал Зуев.

