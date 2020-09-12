В России за сутки зафиксировали 5488 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировали 5488 новых случаев COVID-19. Всего выявлено 1 057 362 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За прошедшие сутки от последствий коронавируса погибли 119 человек. За время эпидемии 18 484 россиян умерли от COVID-19.
Еще 5428 человека в России вылечились от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Всего в стране излечились от COVID-19 и выписались из стационаров 873 535 человек.
Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН напомнил, что для борьбы с коронавирусом необходима вакцина, которая обеспечит прослойку иммунитета минимум у 60 процентов людей. В таком случае коронавирус встанет в один ряд с гриппом.
«Мы будем с ним встречаться дважды в год: осенью и ранней весной. Когда сыро, холодно, ветрено и противно на душе – в эти периоды иммунитет снижен», - резюмировал Зуев.
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Заразились
1,1 млн+5 488 / сут.
Умерли
18 484+119 / сут.
Выздоровели
874 тыс.+5 428 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru