Глава МИД Германии Вадефуль опубликовал видео под трек похожий на «Патрики»

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль опубликовал в интернете видео под трек похожий на «Патрики», сообщают «Известия».

На нем показана подборка кадров главы МИД на одном из мероприятий. Для создания ролика использовался трек похожий на новую версию русскоязычного хита 2010-х годов «Бродяга» исполнителя Эльбруса Джанмирзоева.

Публикация дипломата вызвала неоднозначную реакцию у немцев. Многие пользователи Сети не оценили такой шаг чиновника и отметили, что политики продолжают веселиться вместо работы над решением актуальных проблем.

Ранее глава МИД Германии заявил, что вопрос активов России снят с повестки дня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

