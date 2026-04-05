СМИ: В системе бесконтактной оплаты в магазинах произошел массовый сбой

Малый и средний бизнес используют POS-терминалы Vendista для приема бесконтактной оплаты в магазинах, заведениях общественного питания и еды навынос, а также в салонах услуг, гостиничном бизнесе и других сферах экономики. Причину сбоя в компании назвать не смогли.

По данным техподдержки, сбой затронул обработку платежей через ВТБ, «Т‑банк», «Альфа-банк». При этом через «Сбер» оплата во время сбоя была доступна. На территории других стран проблем зафиксировано не было.

При попытке оплатить услугу или товар появлялась ошибка «Задержка в банке». При этом можно было перейти на оплату QR-кодом, хотя для этого требовалось время. Массовый сбой был устранен ближе к вечеру.

Ранее клиенты «Сбера» пожаловались на трудности при оплате картой и QR-кодом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

