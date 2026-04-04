Цены на жильё в Молёбке упали из-за спада уфологического туризма
В районе села Молёбка Пермского края заметно снизились цены на недвижимость из‑за спада интереса к уфологическому туризму, пишет Telegram-канал Shot.
С конца 1980‑х годов это место, известное как М‑зона, привлекало любителей мистики: очевидцы сообщали о наблюдениях «летающих тарелок», светящихся шаров и загадочных существ. Сейчас подобных явлений не фиксируют, поэтому спрос на поездки упал, а вслед за ним — и стоимость объектов недвижимости.
Например, цена коровьей фермы снизилась с 16 млн руб. до 7 млн руб., а три жилых строения теперь предлагают за 500–600 тыс. руб. вместо прежнего миллиона.
Последняя экспедиция уфологов, прошедшая в марте, не выявила признаков инопланетной активности: исследователи зафиксировали лишь неопределённые светящиеся объекты и вскоре покинули район.
Ранее после заявлений экс-президента США Барака Обамы о существовании инопланетян Трамп пообещал обнародовать государственные документы о внеземной жизни и НЛО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
