Цены на жильё в Молёбке упали из-за спада уфологического туризма

С конца 1980‑х годов это место, известное как М‑зона, привлекало любителей мистики: очевидцы сообщали о наблюдениях «летающих тарелок», светящихся шаров и загадочных существ. Сейчас подобных явлений не фиксируют, поэтому спрос на поездки упал, а вслед за ним — и стоимость объектов недвижимости.



Например, цена коровьей фермы снизилась с 16 млн руб. до 7 млн руб., а три жилых строения теперь предлагают за 500–600 тыс. руб. вместо прежнего миллиона.



Последняя экспедиция уфологов, прошедшая в марте, не выявила признаков инопланетной активности: исследователи зафиксировали лишь неопределённые светящиеся объекты и вскоре покинули район.

Ранее после заявлений экс-президента США Барака Обамы о существовании инопланетян Трамп пообещал обнародовать государственные документы о внеземной жизни и НЛО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

