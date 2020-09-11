Вирусолог объяснил, почему Мясников зря радуется вспышке COVID-19

Зуев отметил, что каждый человек является носителем того или иного вируса, но не распространяет его. Более того, это взаимовыгодная ситуация: человек получает иммунитет, а вирус сохраняется как вид. По его словам, вирус, который убивает человека, фактически «рубит сук, на котором сидит».

При этом бессимптомники, которые распространяют вирус, по его словам, угрожают здоровью окружающих.

«У них берут тест не из кармана пиджака, а из носоглотки и носа. Даже при шепоте у нас вылетают изо рта микрокапельки слюны, а вместе с ними и вирус. Поэтому хорошего ничего в этом нет, радоваться здесь не надо», - заявил профессор.

По его мнению, для того, чтобы побороть пандемию, необходима вакцина, которая обеспечит прослойку иммунитета минимум у 60 процентов людей. В таком случае коронавирус встанет в один ряд с гриппом.

«Мы будем с ним встречаться дважды в год: осенью и ранней весной. Когда сыро, холодно, ветрено и противно на душе – в эти периоды иммунитет снижен», - резюмировал Зуев.

Ранее замдиректора центра по научной работе центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил агентству ТАСС, что вакцина "Спутник V" будет эффективнее естественного иммунитета в 8-10 раз, так как обеспечивает больший уровень иммунного ответа у вакцинированных от COVID-19, чем у переболевших.

