Премьер Словакии призвал ЕС одуматься на фоне энергокризиса
В вопросах энергобезопасности Европейский союз и Еврокомиссия начинают напоминать «корабль самоубийц», заявил в соцсетях глава правительства Словакии Роберт Фицо.
Это произошло после его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Виктором Орбаном. «Я не призываю к ничему иному, а лишь к возвращению здравого разума», — заявил Фицо. По его словам, энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке невозможно решить усилиями отдельных стран.
Премьер-министр выступает за отмену «бессмысленных санкций» против газа и нефти из России, восстановление трубопровода «Дружба» и срочное окончание конфликта вокруг Украины.
Ранее Фицо обвинил фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским из-за нефтепровода «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
