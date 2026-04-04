ОАЭ сообщили о пострадавших россиянах при ударах Ирана

С начала конфликта зафиксировано 13 жертв: двое военнослужащих ОАЭ, один марокканский контрактник и десять мирных жителей из Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта. Помимо россиян, ранения получили граждане Азербайджана, Индии, Иордании, Швеции, Туниса, Уганды, Египта, Омана и ряда других стран.



В тот же день силы ПВО ОАЭ успешно перехватили 23 баллистические ракеты и 56 беспилотников, запущенных с территории Ирана. Обломки сбитых целей упали в районах Dubai Internet City и Dubai Marina, но обошлось без жертв. В отдельных случаях зафиксированы повреждения фасадов зданий — в том числе офиса компании Oracle и одного из строений в Dubai Marina. Серьёзного ущерба удалось избежать.



Всего с начала эскалации вооружённого конфликта ПВО ОАЭ перехватили 498 баллистических ракет, 23 крылатые ракеты и 2141 беспилотник иранского происхождения. Вооружённые силы страны остаются в состоянии повышенной готовности, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

