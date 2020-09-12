Вакцина от COVID-19 направлена в регионы РФ
12 сентября 202000:24
Первая партия зарегистрированной вакцины от COVID-19 "Спутник V" была отправлена в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
В ведомстве здравоохранения отметили, что в ходе пилотной поставки отработаются логистические цепочки, а также распределение и организация вакцинации людей из групп риска.
Российская вакцина против коронавируса COVID-19 была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 504 / сут.
Умерли
18 365+102 / сут.
Выздоровели
868 тыс.+5 734 / сут.
- Вакцина от COVID-19 направлена в регионы РФ
- ООН признала COVID-19 величайшей проблемой в истории организации
- В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом
- Дело нескольких минут. Трамп пообещал подавить восстание в США
- Дефицит бюджета США за август вырос в три раза
11 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru