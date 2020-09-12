Вакцина от COVID-19 направлена в регионы РФ

Первая партия зарегистрированной вакцины от COVID-19 "Спутник V" была отправлена в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

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В ведомстве здравоохранения отметили, что в ходе пилотной поставки отработаются логистические цепочки, а также распределение и организация вакцинации людей из групп риска.

Российская вакцина против коронавируса COVID-19 была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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