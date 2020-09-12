Вакцина от COVID-19 направлена в регионы РФ

В ведомстве здравоохранения отметили, что в ходе пилотной поставки отработаются логистические цепочки, а также распределение и организация вакцинации людей из групп риска.

Российская вакцина против коронавируса COVID-19 была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

